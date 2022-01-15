يوفنتوس يواجه أودينيزى للاقتراب من المربع الذهبى فى الدوري الإيطالي

يلتقى فريق يوفنتوس الإيطالى مع ضيفه أودينيزى، فى المواجهة المحدد لها العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2021-2022.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 وخسارة مثلها وسجل 32 هدفاً وتلقى 21.

في المقابل، يأتي أودينيزى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة جمعها من 19 مباراة حيث حقق 4 انتصارات فقط بالإضافة إلى 8 تعادلات فيما خسر 7 مباريات.

ويسعى يوفنتوس لمصالحة جماهيره بعدما خسر لقب كأس السوبر الإيطالى أمام نظيره إنتر ميلان، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى على ملعب "جوزيبي مياتزا".

ونجح اليوفى فى انتزاع فوزا مثيرا على حساب مضيفه روما بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

ويقدم فريق يوفنتوس موسمًا متواضعًا على الجانب المحلي، حيث مر بسلسة نتائج سلبية منذ إنطلاق الموسم الجاري، وضعته في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبدو أن يوفنتوس سيخسر لقب الدوري الإيطالي مجدداً هذا الموسم، بعد أن توج به إنتر ميلان موسم 2020-2021، وإنهاء إحتكار السيدة العجوز للقب على مدار 9 سنوات منذ موسم 2012 حتي موسم 2020.

وينتظر يوفنتوس تحدي صعب ضد فياريال في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022، كما يواجه سامبدوريا في دور الستة عشر بكأس إيطاليا الثلاثاء المقبل، يليه قمة ميلان في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.