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الكاميرونى مبوما يدمر شباك منتخب فرنسا بهدف خيالى

15 كانون ثاني / يناير 2022 08:51

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
المنتخب الفرنسى استضاف نظيره الكاميرونى فى مباراة ودية على ملعب "ساندونى" عام 2000، وجمعت المباراة بين بطل العالم وأوروبا وبطل أفريقيا، وكان المنتخبان وقتها يضمان مجموعة كبيرة من النجوم.
 
"الديوك" تقدموا أولاً بهدف سجله سيلفان ويلتورد، إلا أن الكاميرون تعادلت بهدف أكثر من رائع سجله نجم هجوم الأسود باتريك مبوما من تسديدة مقصية مزدوجة خلفية رائعة، بعدما انتظر الكرة وهى تتهادى له أثناء قدومها من "رمية تماس"، وسددها مباشرة فى المرمى.
 
ويعد مبوما من أشهر النجوم فى تاريخ الكاميرون، حيث كان الهداف التاريخى السابق لمنتخب بلاده، ويعرفه الجميع نظراً لأنه كان من أحد النجوم المميزة فى لعبة البلاى ستيشن الشهيرة "اليابانية"، حيث كان من أفراد منتخب العالم.
 

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