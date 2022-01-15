نيجيريا تواجه السودان اليوم لحسم بطاقة التأهل فى أمم أفريقيا

يلتقى منتخب السودان مع نظيره منتخب نيجيريا فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب رومدي أديجا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الأراضى الكاميرونية، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويدخل منتخب نيجيريا اللقاء بعد الفوز المهم على منتخب مصر بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب السودان مع غينيا بيساو سلبياً في نفس الجولة.

وتسعى منتخب نيجيريا الملقب بـ"النسور الخضراء" لتحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 6 وضمان حصد إحدى بطاقتى التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الإفريقية.

بينما يسعى منتخب السودان الشهير بـ"صقور الجديان" إلى تحقيق مفاجأة أمام نيجيريا من خلال حصد نقاط المباراة الثلاث والوصول إلى نقطة 4 وصدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة والحاسمة في تحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي.

ويتصدر منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بنقطة وحيدة، ويحتل منتخب السودان المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة، ويتذيل منتخب مصر المجموعة بصفر من النقاط.

ومن المتوقع أن يدخل نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من: مادوكا أوكوي ، وزايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون ، وأولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو ، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.

فى المقابل من المتوقع أن يكون تشكيل السودان كالتالى: على أبو عشرين، صلاح نمر مصطفى كرشوم، عبد الرازق يعقوب، محمد عبد الرحمن، جمعة قلق، مصطفى الفادنى، محمد الرشيد، يس حامد، مازن محمدين، والى الدين خضر.

وينافس منتخبا السودان ونيجيريا في مرحلة المجموعات، ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم معهما مصر وغينيا بيساو اللذان يلتقيان في تمام التاسعة مساء اليوم أيضًا لحساب الجولة ذاتها.

ومن جانبه، قال أوستن إيجوافوين، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن الفوز على منتخب مصر لم يكن سهلا، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس قبل مباراة منتخب بلاده ضد السودان في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وأضاف أوستن إيجوافوين فى تصريحاته قبل المباراة، "الفوز على مصر لم يكن سهلاً ونتطلع لمواصلة الانتصارات والتأهل للدور المقبل بالفوز على السودان بالجولة الثانية من دور المجموعات".

وتابع مدرب السودان، "أركز على الفوز على السودان في الوقت الحالي، لا أريد أن أفكر فى أى رقم قياسي أو كيف سنبدأ مباراتنا الثالثة، السودان فى بؤرة الاهتمام الآن وعلينا التعامل مع ذلك بشكل مباشر".

واستكمل "أنا سعيد بأدائنا ضد مصر وخاصة الطريقة التي أقام بها الأولاد المباراة وطريقة تعاملنا معها بالطريقة التي اتفقنا على أنها الأفضل، كل شيء يعمل، لكننا حولنا تركيزنا بالكامل إلى المباراة التالية وهو يوم آخر وفريق آخر ونهج مختلف".

وأتم مدرب السودان حديثه قائلا "أنا سعيد باللاعبين الذين لدينا وبالطريقة التي هم على استعداد لتقديم كل ما لديهم".