واتساب يختبر ميزة مشابهة لإنستجرام لمستخدمي iOS



كشفت تقارير حديثة عن أن تطبيق واتساب بدأ في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي iOS، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، أرسل واتساب تحديثًا جديدًا من خلال برنامج TestFlight التجريبي، وبذلك يصل الإصدار إلى 2.22.2.72.



ويذكر التقرير أيضًا أنه مع التحديث التجريبي الأخير، تقوم الشركة بإدخال بعض الإعدادات لإدارة إشعارات التفاعل، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعمل المنصة المملوكة لـ Facebook على ميزة مشابهة لميزة تفاعل الرسائل على Facebook Messenger وInstagram.



ويمكن للمستخدمين على هذه الأنظمة الأساسية الرد على رسالة باستخدام الرموز التعبيرية، واعتبارًا من الآن، تم رصد الميزة والوظائف الأخرى المتعلقة بها في تحديثات بيتا السابقة، ومع التحديث الأخير، يضيف النظام الأساسي ميزة تسمح لمستخدمي iOS بتلقي إشعار عندما يتفاعل شخص ما مع رسالتهم.



ووفقًا للقطة الشاشة التي شاركها WABetainfo ، سيكون خيار "إشعارات رد الفعل" الجديد ضمن قسم إعدادات الإشعارات مرئيًا لمستخدمي iOS المسجلين في برنامج واتس آب التجريبي.



الخيار قيد التطوير وليس متاحًا للمستخدمين بعد ، ولكن مع وجود خيارات مماثلة تم رصدها في منصات مختلفة ، يمكن توقع أن تطرح الشركة ميزة ردود الفعل قريبًا، ويقال أيضًا أن واتس آب يعيد تصميم إشعارات المجموعة لمستخدمي iPhone.



ووفقًا للقطات التي تمت مشاركتها بواسطة WABetainfo ، ستشير إشعارات الرسائل الجماعية إلى ما إذا كان شخص ما قد رد على رسالتك أو إذا ذكرك شخص ما في الرسالة على المجموعة إلى جانب معاينة رسالة قصيرة واسم المجموعة.



وذكر تخصص التقرير أن الميزة متاحة فقط للمحادثات الجماعية ولم تقم الشركة بتمكين هذه الميزة للمحادثات الفردية، الميزة متاحة فقط للأشخاص المسجلين في برنامج واتس آب beta لنظام التشغيل iOS ، ولكن من المتوقع أن تكون متاحة لمزيد من المستخدمين مع التحديثات المستقبلية.

