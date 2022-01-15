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النائب العام ومركز حماية يؤكدان إرساء العدالة وتعزيز الشراكة

15 كانون ثاني / يناير 2022 09:36

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشارد. محمد النحال، خلال استقباله في مكتبه، وفد مركز حماية لحقوق الإنسان، يترأّسه نائب رئيس مجلس إدارة المركز د. عفيف كلوب، وبعضوية كل من عضوَي مجلس الإدارة أ. عمر القاروط، و أ. فؤاد عبد العال، ومدير المركز د. حازم الشعراوي، والمحامين والباحثين القانونيين أ. ياسر الديراوي، و أ. رائد البرش، و أ. عبدالحميد عيد، والموظف في المركز أ. بسام أبو شر، على استمرار تعزيز الشراكة مع كافة مكونات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية والأهلية؛ لخدمة العدالة، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة القضاء.
وأوضح المستشار النحال أن النيابة تسعى بكامل قوتها وطواقمها إلى تحقيق أقصى معايير النزاهة والشفافية، وتطبيقها إجراءات تُعزز هذه القيم في خدمة المواطنين، مثمّناً الدور المهم الذي يقوم به مركز حماية والمؤسسات الحقوقية في إيصال رسالة العدالة من وإلى المواطنين ومنظومة العدالة الجنائية.
بدوره، أشاد د. كلوب والوفد المرافِق، بدَور النيابة العامة في السعي الدؤوب لإحقاق الحق وإعادة المظالم لأصحابها، موضّحاً أهمية تعزيز التواصل الدوري بين المؤسسات الحقوقية والأهلية مع النيابة العامة والمنظومة العدلية؛ بما يخدم العدالة، ويحسّن من جودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المواطن بنفسه ومؤسساته ووطنه.
 

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