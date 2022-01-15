المستشار المدهون يستقبل وفدا من وزارة الأسرى والمحررين

غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من وزارة الأسرى والمحررين يرأسه وكيلها الأستاذ بهاء الدين المدهون وبرفقته المدراء العامون بالوزارة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

من جهته، رحب رئيس المجلس بالمستشار المدهون والوفد المرافق له، مؤكدا على أن العدل يعني استقرار المجتمع من خلال إجراءاته السليمة، وبالتالي زيادة ثقة المواطنين بالقضاء ولجوئهم إليه، للفصل في منازعاتهم وعدم الحصول على حقوقهم بطرق غير قانونية.

وأوضح أن القضاء يعمل على تأهيل وتدريب القضاة لتكون أحكامهم ذات جودة عالية مسببة، وإجراءاتهم عادلة، ليشعر المتقاضين بالطمأنينة. مبينا فخره بحمل رسالة الرسل.

من جانبه هنأ الأستاذ المدهون والوفد المرافق له، المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق في نصرة المستضعفين وإعلاء كلمة القانون ورفع راية العدل.

