وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُكرم طالبين حصلا على السند المتصل برسول الله وكالة الرأي الفلسطينية 13 عاماً على اغتيال الوزير سعيد صيام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تُنفذ جولة دعوية بسوق المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية 6157 مغادراً و5653 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وزارتي الأشغال والعدل تناقشان عدد من القضايا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية العدل: تحمل الاحتلال تبعات قرار هدم مسجد التقوى وكالة الرأي الفلسطينية موظفو وزارة العدل يبدون رضاهم الوظيفي بنسبة تصل لـ 70% وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفدا من وزارة الأسرى والمحررين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ومركز حماية يؤكدان إرساء العدالة وتعزيز الشراكة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2163) السبت 15/1/2022
أخبار » الأخبار الحكومية

6157 مغادراً و5653 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

15 كانون ثاني / يناير 2022 09:46

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 وحتى 14 يناير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6157 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5653.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6074 مواطناً و52 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5552 مواطناً، و64 أجنبياً، و37 من فلسطينيي الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟