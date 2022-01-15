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أوقاف الشمال تُنفذ جولة دعوية بسوق المحافظة

15 كانون ثاني / يناير 2022 09:51

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غزة-الرأي

نفذ قسم الدعوة والارشاد بمديرية أوقاف الشمال جولة دعوية, استهدفت المواطنين والبائعين بسوق المحافظة, بهدف تذكيرهم بالتقرب إلي الله واستشعار مراقبته عند البيع, بمشاركة لفيف من الدعاة والخطباء في المديرية.
بدوره، أكد رئيس القسم أ. مطيع السيلاوي علي أهمية هذه الجولة, والتي تأتي في إطار تذكير الناس بأهمية الصلاة وخطورة تركها على العبد في الدنيا والآخرة, منوهاً بأن الأمانة الملقاة علي عاتقنا تحثنا علي توعية المتسوقين بالأجر والمثوبة التي يكتسبها من يداوم على ذكر الله في عموم الأوقات, وخصوصاً في الأسواق لأنها مواطن الغفلات.
وأوضح أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة الدعوة الميدانية في الانتشار والدعوة إلى الله في كافة مناحي الحياة المجتمعية, وتوزيع مطويات بعنوان " لماذا لا تصلي", سائلاً الله تعالي القبول.
 

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