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أوقاف خان يونس تُكرم طالبين حصلا على السند المتصل برسول الله

15 كانون ثاني / يناير 2022 09:53

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غزة-الرأي

كرمت مديرية أوقاف خان يونس الطالبين منير البريص وإسماعيل أبو تيلخ لحصولهما على السند المتصل بالنبي (صلي الله عليه وسلم) في قرائية القرآن الكريم، وذلك خلال حفل أقامته في مسجد "أبو الحصين" بمنطقة الأوروبي بالمحافظة.
وحضر حفل التكريم مدير المديرية د. محمد الغلبان, ورئيس قسم القرآن الكريم أ. وجيه العبادلة, ومشرفي التحفيظ, وذوي المحتفي بهم, ولفيف من المواطنين.
وخلال كلمته أكد الغلبان على أهمية الحصول علي السند المتصل, لما فيه من إتقان في قراءة آيات الله كما كان يقرأها النبي (صلي الله عليه وسلم), بين أصحابه الذين نقلوا طريقته جيلا بعد جيل وصولا الى يومنا هذا, معرباً عن سعادته بتخرج قراء جدد للقرآن الكريم.
وأوضح أن السند يهب القارئ مكانة و فضل بأن يُذكر اسمه ضمن سلسلة متصلة أعلاها اسم رسول الله (صلي الله عليه وسلم), ويحصل على النسب واتصال السند بين الشخص الذي حفظ القرآن و النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وأشاد الغلبان بجهود قسم القرآن الكريم في المديرية على هذا الإنجاز، وخص بالذكر الشيخ المحفظ "محمد أبو الحصين", على دوره في إتمام حصول طلابه على السند متمنيا له المزيد من النجاح و العطاء في سبيل نشر كتاب الله و حفظه بين الناس.
 

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