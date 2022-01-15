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ثابت يستقبل جمعية عشائر الترابين لتعزيز العلاقة بالمجتمع

15 كانون ثاني / يناير 2022 09:56

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت وفداً من جمعية عشائر الترابين في قطاع غزة برئاسة د. حمدان الصوفي، حيث شارك في اللقاء مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار.
ورحّب ثابت بوفد عشيرة الترابين مثمناً هذه الزيارة الكريمة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن الوزارة يُسعدها دائما التواصل مع كافة قطاعات أبناء شعبنا من عشائر وعائلات ومؤسسات وذلك من أجل التنسيق والتعاون لخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا.
وتحدث ثابت بشيء من التفصيل عن إنجازات الوزارة خلال الفترة الأخيرة ومنها بناء عشر مدارس وهناك ٣٠مدرسة قيد الإنشاء تخدم مناطق سكانية متنوعة في القطاع.
كما عملت الوزارة على صيانة أغلب المدارس المتضررة من العدوان الأخير، وفي إطار خدمات الطلبة وزعت أجهزة لوحية رقمية "تابلت" وحواسيب محمولة "لابتوب" للطلبة ذوي الدخل المحدود، وأجهزة ومعينات للطلبة ذوي الاعاقة.
كما اهتمت بتحصيل الطلبة وطبقت برامج علاجية لتقوية الطلبة ضعاف التحصيل، وبرامج نوعية لزيادة الإبداع والموهبة لدى الطلبة المميزين.
ولفت ثابت إلى أن الوزارة نفذت برنامجاً مهماً وهو غرس وتعزيز القيم؛ ففي كل أسبوع نركز في المدارس على قيمة معينة بهدف تطوير السلوكيات الحميدة لدى طلبتنا.
كما كان هناك اهتمام بالخريجين وجرى توظيف مئات المعلمين الجدد.
من جهته ثمن الصوفي بإسم عشيرة الترابين دور وزارة التعليم وإنجازاتها الكبيرة في خدمة العملية التعليمية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي تقديراً ودعما من جمعية الترابين للوزارة وأداءها الراقي.
وفي ختام الزيارة قام وجهاء ومخاتير جمعية عشائر الترابين بتقديم درع شكر لوكيل الوزارة تقديراً منهم لجهوده الكبيرة في تطوير العملية التعليمية.

 

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