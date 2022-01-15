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التعليم الشرعي بالأوقاف وسلطة المياه يبحثان التعاون المشترك

15 كانون ثاني / يناير 2022 09:59

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غزة-الرأي

بحثت مدير عام وحدة التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. كفاح الرملي سبل التعاون المشترك مع مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م. خالد أبو غالي لتنفيذ جملة من المشاريع التوعوية داخل أروقة كلية الدعوة والمدارس الشرعية.
بدورها، أكدت الرملي خلال استقبالها وفداً من سلطة المياه وجودة البيئة, وبحضور مدير دائرة المدارس الشرعية أ. عبد السلام قوصة أن هذا التعاون يأتي في إطار توعية الطلاب وتثقيفهم بجملة من الموضوعات التي تتعلق بأزمة المصادر المائية وإدارة النفايات المنزلية، وغيرها من الموضوعات المهمة, متمنيةً مزيداً من الشراكة بين الطرفين.
 

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