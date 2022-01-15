الإقتصاد ومؤسسة اليونيدو تناقشان التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في مقرها بمدينة غزة الصناعية وفدا من مؤسسة اليونيدو UNIDO"، برئاسة السيد أحمد الفرا.

وشرح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية علام غباين كافة تفاصيل عمل المدينة الصناعية والانجازات التي حققتها المدينة في ظل الظروف التي مرت بها، والخدمات التي تقدم للمصانع في سبيل الرقي بها وتطوير صناعاتنا الوطنية.

وأعرب مدير مؤسسة اليونيدو UNIDO أحمد الفرا عن فخره الكبير بوجود مدينة صناعية في غزة تعد من أنجح وأرقى المدن الصناعية في فلسطين، مؤكداً أن مؤسسة اليونيدو ستظل الداعمة لكافة القطاعات الصناعية.

وأوضح الفرا أنه سيتم تنفيذ عدة مشاريع تهدف لتوفير الكهرباء على المصانع، وتوجيههم للاستخدام الأمثل للطاقة من خلال برامج يقوم بها اليونيدو تصل لتوفير حوالي 40% من الفاتورة الشهرية للمصنع، يأتي ذلك من خلال تدخلات فنية يقوم بها فريق اليونيدو لكافة المصانع.

من جهته أكد باجس الدلو مدير دائرة النافذة الاستثمارية في الهيئة، أن الهيئة قادرة فنياً وإدارياً على التعاون التام مع كافة الجهات الدولية لتوفير بيئة خصبة للاستثمار داخل المدن الصناعية من خلال توفير أي وسيلة دعم تلبي إحتياجات المستثمرين، من أجل التسهيل والتخفيف عن كاهل المصانع التي لازالت تعاني من نقص الدعم والتمويل على كافة الأصعدة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد عدة لقاءات أخرى مع المصانع وبحضور أعضاء من مؤسسة اليونيدو لتوضيح آليات تطبيق برنامج مستدامة والذي طرحته المؤسسة مؤخراً.

