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الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ15

15 كانون ثاني / يناير 2022 11:35

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الخامس عشر على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ قرار الإداريين والبالغ عددهم قرابة الـ(500)، جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد (1595).

يُشار إلى أنّه ومن ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسيرا ومعتقلا إداريّا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

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