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أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً

15 كانون ثاني / يناير 2022 12:55

غزة - الرأي:

أعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غدً الأحد.

وذكرت أن السفر للمتأخرين من الكشف السابق والحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/3).

كذلك السفر للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص كورونا للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد: اليوم السبت في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة، و(شهداء خانيونس) فقط، مؤكدة على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

وذكرت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الأحد 1/16: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 1/17: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 1/18: فحص الحافلتين (7+8).

- الأربعاء 1/19: فحص الحافلتين (9+10).

 

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