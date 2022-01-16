السياحة تؤكد اسناد مشاريع ترميم وصيانة المباني الآثرية وإعادة احيائها

غزة-الرأي

أكد مدير عام الآثار والتراث الثقافي .د جمال أبو ريدة خلال اجتماعه برواق مركز المعمار الشعبي من الضفة الغربية، ومركز ايوان - الجامعة الإسلامية- تعزيز الشراكة واسناد وتسهيل المهام للمؤسسات الرسمية والأهلية لتمويل ودعم وتنفيذ مشاريع صيانة وترميم المباني التاريخية الإثرية في البلدة القديمة، للحفاظ عليها من الإندثار، وبث روح الحياة لها من جديد، فضلا عن تعزيز المبادرات بعد ترميمها واقامة الأنشطة المجتمعية التي ترسخ الانتماء للأرض والتاريخ والهوية الفلسطينية ،

وعد ابو ريدة المباني الآثرية بمثابة الجذور التي توثق عراقة غز ة واصالتها وعبق ذكرياتها منذ مئات السنين.

وقد حضر الإجتماع مدير رواق للمعمار الشعبي م.شذا صافي وأعضاء الإدارة ،و مديرمركز ايوان م. أحمد الاسطل وكافة الطواقم العاملة بالمؤسستين، ومدير المشاريع بوزارة السياحة م. عبد الله صيام .

واعربت م .صافي عن سعادتها الغامرة بزيارة غزة ومبانيها التاريخية الشامخة التي تعاند الزمن ، واطلعت عن قرب لحالة المباني التي تم صيانتها وإعادة احيائها ، وتعرفت على كافة المعالم الاثرية فى البلدة القديمة ، مثمنة دور الوزارة وايوان في الحفاظ على التراث الثقافي و الهوية الفلسطينية وحماية التراث الوطني.

وقد تضمنت الزيارة بحث سبل التعاون المشترك في الترميم والحفاظ وآليات تنفيذ المشاريع المستقبلية لعام 2022، كما تم توقيع الاتفاقيات والعقود الخاصة بترميم بيت الوحيدي بحي الدرج.

وقد قام الوفد بجولة في البلدة القديمة وزيارة مشاريع ترميم سابقة وأماكن أخرى مقترحة للترميم المستقبلي.

