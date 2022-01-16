مواجهة قوية بين ريال مدريد وبيلباو فى نهائى كأس السوبر الإسبانى الليلة

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى مواجهة قوية أمام أتلتيك بيلباو، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، باستاد "الملك فهد الدولى" بالعاصمة السعودية الرياض، فى المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتأهل الفريق الملكى بقيادة مدربه الإيطالى كارلو أنشيلوتى لنهائى كأس السوبر الإسبانى على حساب غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "الملك فهد الدولي" ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز باللقب الثانى عشر في كأس السوبر الإسبانى، ليضيق الفارق على غريمه التقليدى برشلونة الذى يعد الأكثر تتويجا باللقب بعدما توج به 13 مرة.

ونجح ريال مدريد فى الفوز بلقب السوبر الإسبانى 11 مرة سابقة ليأتى في المركز الثانى خلف الفريق الكتالونى بقائمة الأكثر تتويجا، حيث حصد الملكى ألقابه الـ11 من إجمالي 17 مشاركة سابقة في البطولة.

وحصد الميرنجى أخر ألقابه في كأس السوبر الإسبانى موسم 2019-2020 على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 في النسخة الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

في المقابل، حجز فريق أتلتيك بيلباو مقعده فى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء المثير الذى جمعهما ضمن منافسات نصف النهائي للبطولة.

ويبحث أتليتك بيلباو عن الفوز بلقب السوبر الإسبانى للمرة الرابعة في تاريخه والإنفراد بالمركز الثالث في قائمة الأكثر حصدا للقب والذى يتقاسمه حاليا مع ديبورتيفو لاكورونيا خلف فريقى برشلونة وريال مدريد.

وفاز أتليتك بيلباو بلقب السوبر الإسبانى 3 مرات سابقة في تاريخه، بدأها عام 1984 ثم اللقب الثانى عام 2015 على حساب برشلونة، وأخيرا العام الماضى على حساب الفريق الكتالونى أيضا.