مشجع كاميرونى: محمد صلاح أفضل من رونالدو وليفاندوفسكى

شهدت مباراة منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو، التى انتهت منذ قليل بفوز منتخبنا الوطنى بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا، دعما كبيرا للنجم محمد صلاح، خاصة من أحد المشجعين الكاميرونيين، الذى حرص على التواجد فى المدرجات، ورفع لافتة رائعة للفرعون المصرى.

واستعرض الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لمشجع كاميرونى رفع لافتة خلال مواجهة مصر وغينيا بيساو، لدعم النجم محمد صلاح، مكتوبا عليها: "محمد صلاح أفضل من كريستيانو رونالدو، ليفاندوفسكى وكريم بنزيما".

وسجل محمد صلاح هدف فوز مصر على غينيا بيساو، من تسديدة رائعة فشل حارس الفريق المنافس فى التصدى لها، ليرفع عدد أهدافه فى البطولة عبر تاريخه غلى 5 أهداف.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في مواجهة مصر وغينيا بيساو، التي أقيمت بينهما اليوم في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح المصرى محمد صلاح في تسجيل هدف المباراة الوحيد الذى ساعده على كسر الرقم السلبي الذى لازمه فى آخر 6 مباريات مع المنتخب، لعدم إحرازه أهدافا، وذلك بعد مباراة نيجيريا الأخيرة فى الجولة الأولى.

ولم يسجل صلاح مع المنتخب الوطني منذ مباراة جزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، عندما أحرز هدفين، ثم صام عن التهديف فى 6 مباريات متتالية جاءت أمام: الجابون ذهابا وإيابا، ليبيا ذهابا وإيابا، أنجولا ونيجيريا.

وبشكل عام شارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني في 74 مباراة قبل لقاء غينيا بيساو، سجل خلالها 43 هدفا، وصنع 24 هدفا أخرى لزملائه بالفريق.