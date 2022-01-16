يوفنتوس يتخطى أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس الإيطالى، فوزا غاليا على ضيفه أودينيزى، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2021-2022.

سجل الأرجنتينى باولو ديبالا هدف التقدم لصالح يوفنتوس ضد أودينيزي في الدقيقة 19 من زمن المباراة، ثم أضاف ويستون ماكيني الهدف الثانى في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وخاض يوفنتوس لقاء أودينيزي بالتشكيل التالى: تشيزني - بيليجريني - روجاني - دي ليخت – كوادرادو - بينتانكور - آرثر - ماكيني - ديبالا - كولوسيفسكي – كين.

بهذه النتيجة، يحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 وخسارة مثلها وسجل 34 هدفاً وتلقى 21.

فيما يأتي أودينيزى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة جمعها من 20 مباراة، حيث حقق 4 انتصارات فقط، بالإضافة إلى 8 تعادلات فيما خسر 8 مباريات.

ونجح يوفنتوس في مصالحة جماهيره بعدما خسر لقب كأس السوبر الإيطالى أمام نظيره إنتر ميلان، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى على ملعب "جوزيبي مياتزا".

ونجح اليوفى فى انتزاع فوزا مثيرا على حساب مضيفه روما بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي.