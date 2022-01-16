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هل يقوم انستجرام بإعلام المستخدم عند حفظ منشوره أو تصويره؟

16 كانون ثاني / يناير 2022 08:47

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تعتبر منصة إنستجرام واحدة من أبرز منصات مشاركة الصور التى يعتمد عليها المستخدمين في الوقت الحالي، ورغم أن المنصة لا تتيح للآخرين حفظ الصور المنشورة على المنصة، إلا أن هناك بعض الحيل التى قد تسمح بذلك، وفيما يلى نعرض بعض المعلومات التى تحتاج لمعرفتها حول هذا الأمر كما يلى:


هل سيقوم إنستجرام بإخطار الشخص إذا قمت بتصوير أو حفظ منشوره؟

في الوقت الحالي، لا يُعلم انستجرام المستخدمين إذا كان شخص ما قد التقط لقطات شاشة (أو حفظ) منشوراتهم أو قصصهم أو بكراتهم أو محادثاتهم المباشرة، وهذا هو الحال أيضًا إذا أخذت تسجيلًا على الشاشة لمنشور مستخدم .

أما إذا كان لدى شخص ما حساب تجاري أو منشئ محتوى، فسيسمح له انستجرام بمعرفة عدد الأشخاص الذين حفظوا منشوراتهم - ولكن ليس المستخدمين الفرديين، ومع ذلك، سيقوم انستجرام بإخطار شخص ما إذا تم التقاط لقطة شاشة لصورة أو مقطع فيديو مختفي تم إرساله في رسالة مباشرة خاصة.
 
أما الصورة أو الفيديو المختفي هو الذي تم التقاطه باستخدام زر الكاميرا في دردشة DM ، ويتم حذفه بعد أن يراه المستخدم مرة واحدة، وإذا قام شخص ما بالتقاط صورة أو مقطع فيديو مختفي من الشاشة ، فستظهر دائرة صغيرة متقطعة بجانبه.
 
ولكن لن يتم إخطار المستخدم إذا قام أحدهم بتسجيل لقطة شاشة لصورة أو مقطع فيديو تمت مشاركته من ألبوم الكاميرا في سلسلة رسائل DM.
 

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