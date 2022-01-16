بلدية غزة: تجهيز برك إضافية لتجميع مياه الأمطار

غزة- الرأي

تواصل لجنة الطوارئ في بلدية غزة معالجة آثار المنخفض الجوي الحالي، وشرعت باتخاذ إجراءات وخطوات جديدة ضمن جهودها في التعامل مع المنخفضات الجوية.

وأوضحت البلدية أن رئيس اللجنة مصطفى قزعاط ونائب رئيس البلدية تامر الريس وأمين سر المجلس البلدي م. لؤي عياد وأعضاء لجنة الطوارئ، تفقدوا برك تجميع مياه الأمطار في مدينة غزة.

وأطلعت اللجنة المجلس البلدي على وضع البرك وارتفاع منسوب المياه بداخلها، والذي أوعز بضرورة البدء بتجهيز برك اضافية لتجميع مياه الأمطار في خطوة استباقية للتخفيف من كميات المياه الواردة إلى بركة الشيخ رضوان.

وأكد رئيس اللجنة مصطفى قزعاط على ضرورة البدء الفوري في عملية اعادة اعمار البنية التحتية المتضررة بفعل العدوان الاسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي.

وطالب الجهات الحكومية والمانحة بدعم ومساندة بلديات قطاع غزة في جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها بعد العدوان الأخير.

وأهابت لجنة الطوارئ بالمواطنين ضرورة التعاون مع طواقم البلدية وإتباع الإرشادات الصادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي، والتي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية ووسائل الاعلام المختلفة لتلافي أي أضرار قد تقع بفعل المنخفض.

وكانت طواقم لجنة طوارئ الشتاء قد استبقت المنخفض الجوي وتفقدت كافة مصارف مياه الأمطار لاسيما في المناطق المنخفضة والمتضررة، وقامت بإجراء عمليات صيانة مؤقتة للخطوط المستهدفة في العدوان الأخير لإعادتها للخدمة بالحد الأدنى.