رئيس بلدية دير البلح يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال لجنة الطوارئ

الوسطى- الرأي

تفقد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو أعمال لجنة طوارئ الشتاء وتأثير المنخفض الجوي الذي بدأ منذ مساء الخميس الماضي على أحياء ومناطق المدينة، وشملت الجولة منطقة مجرى وادي السلقا، شارع جمال عبد الناصر، شارع صلاح الدين، شارع الـ 17، شارع البيئة وبعض الشارع والمناطق الأخرى.

وبين أن طواقم البلدية عملت على مدار الوقت منذ دخول المنخفض تحسباً لأي طارئ يحدث ولمعالجة آثار المنخفض الجوي مثمناً جهود العاملين في الميدان على التواجد الدائم في الميدان للتدخل والتخفيف من آثار المنخفض والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أجرى رئيس البلدية زيارة للاطلاع على ارتفاع منسوب مياه الأمطار الجاري بالوادي ومتابعة تأمين المجرى باستخدام السواتر الترابية في الأماكن التي كانت تشكل خطراً.

من جانبه أوضح رئيس شعبة تنفيذ المشاريع م.حازم الفليت، أنه تم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في العديد من المناطق من بينها تقاطع شارع البيئة مع شارع الشهداء، منطقة البصة، شارع البيئة، شارع جمال عبد الناصر، شارع صلاح الدين بحيث يقلل من آثار المنخفض ويسهل حركة المواطنين والسيارات، وأضاف: قام فريق الصرف الصحي خلال المنخفض بمعالجة طفح بعض مناهل الصرف الصحي في منطقة المعسكر للحفاظ على سلامة المواطنين.

في الوقت ذاته أفاد رئيس قسم النظافة ساري الطواشي أنه منذ الإعلان عن المنخفض الجوي تم تنظيف مصارف مياه الأمطار لمنع تراكم المياه وتعيق حركة المرور، داعيا الموانين إلى عدم إلقاء النفايات في الشوارع خاصة أكياس النايلون التي تؤدي لانسداد مصارف المياه وتجمعها مع هطول الأمطار بكميات كبيرة.