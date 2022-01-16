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المستشار المدهون يستقبل وفدا من جامعة الإسراء

16 كانون ثاني / يناير 2022 10:15

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غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من جامعة الإسراء يرأسه الدكتور أحمد الحساينة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وبرفقته الدكتور طارق الديراوي عميد كلية القانون، والدكتور أحمد شرف عميد كلية العلوم الإدارية والمالية والأستاذ حجازي القرشلي مدير الموارد البشرية بالجامعة، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
من جهته ،رحب المستشار المدهون بالدكتور الحساينة والوفد المرافق له، مؤكدا أن الجامعات عليها مسؤولة كبيرة في تعزيز قيم العدل ومفاهيم العدالة وسيادة القانون، من خلال إدراجها في مساقات متطلبات الجامعة لتدرس في جميع الكليات، موضحا ضرورة التوازن بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية والتطبيقية للتخصصات لطلبة كليات القانون.
وبين المستشار المدهون أن القضاء يدعم جميع المؤسسات الفاعلة في قطاع غزة لاسيما التعليمية منها، وأنه سند للكل الفلسطيني، بإرساء دعائم العدل والحق والقانون.
من جانبه ،هنأ الدكتور الحساينة والوفد المرافق له المستشار المدهون، لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق في رفعة القضاء وسموه، ورفع راية الحق والعدل عاليا.
 

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