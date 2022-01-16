أبو كرش: استحداث العناية المتوسطة وتدريب 200 طبيب عناية مركزة خلال 2021

غزة-الرأي-نهى مسلم

أكد د. إياد أبو كرش مدير الطب الحرج بالإدارة العامة للمستشفيات، على تطوير ودعم أقسام العنايات المركزة خلال 2021، و ذلك من خلال استحداث خدمة العناية المتوسطة و تدريب الطواقم الطبية و تطبيق سياسة النقل الآمن لمرضى كوفيد ومدى الجهوزية لجائحة كوفيد ، الى جانب تفعيل منظومة التقارير اليومية لأقسام العنايات المركزة و معدل استهلال الأكسجين داخل المستشفيات مقدمة الخدمة.

وفى التفاصيل ، أفاد د.أبو كرش أنه تم استحداث خدمة العناية المتوسطة، و ذلك لتخفيف الضغط على أقسام العنايات المركزة داخل المستشفيات التى وصل معدل انشغالها السنوى الى (150%) .

وبين د.أبو كرش خلال لقاء خاص معه صباح اليوم، أنه تم استحداث خدمة العناية المتوسطة في مجمع ناصر بسعة ستة أسرة، كما تم عمل بروتوكولات و سياسات لدخول العناية المتوسطة و سياسات الاستشارات الطبية لأطباء الباطنة المسئولين عن العناية المتوسطة، لافتا الى أنه جارى استحداث هذه الخدمة في مستشفيات الشفاء و الأندونيسى و الهلال الاماراتى ، حيث تم تدريب أطباء الباطنة و الولادة في المستشفيات المستهدفة من هذه الخدمة.

ويأتي استحداث خدمة العناية المتوسطة وفق د.أبو كرش إلى تقليل الأعباء إلى دخول العنايات المركزة، وذلك من خلال تنويم المرضى المزمنين الذين يعانون من مضاعفات الأمراض المزمنة كمضاعفات فشل القلب والجهاز التنفسي والناتجة أيضا عن الفشل الكلوى، لافتا الى أن هذه المضاعفات تحتاج إلى مراقبة ومتابعة حثيثة ،لذلك تقوم العناية المتوسطة بمنع حدوث تلك المضاعفات التى تقلل دخول المريض إلى العناية المركزة وازدحام أسرتها .

وعلى صعيد تدريب الطواقم العاملة، أكد د.أبو كرش على أن أهم أهداف الطب الحرج صقل المهارات الطبية للأطباء داخل أقسام العناية المركزة و الولادة، مشيرا الى تدريب أكثر من (300) كادرا من كوادر التخدير و العناية المركزة والباطنة و الولادة من خلال تلقيهم عدد من الدورات التدريبية، تشمل دورة أساسيات العناية المركزة للأطباء العاملين في أقسام العنايات المركزة و دورة أساسيات العنايات المركزة لأطباء الولادة و الباطنة، بالاضافة الى دورة متقدمة في العناية المركزة للأطباء الغير متخصصين، و دورة عن مفهوم العناية المتوسطة لأطباء الباطنة و الولادة والتدريب على السياسات و البروتوكولات.

و على صعيد جهوزية كوفيد خلال الموجات السابقة ، بين د.أبو كرش أنه تم تزويد أقسام العنايات المركزة بالأجهزة الطبية كأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية و تزويد الأقسام بالأسرة التي وصل عددها الى 150 سرير مجهز، لافتا الى أن نسبة اشغال الأسرة وصلت الى 60 %.

بالإضافة الى دعم أقسام العناية المركزة بأطباء جدد حيث وصل عددهم الى (70) طبيب عناية مركزة و تدريبهم على أساسيات العناية المركزة ، حتى وصل عددهم الآن ما يقارب من 221 طبيب.

وأشار د.أبو كرش خلال حديثه، الى تطبيق سياسة النقل الآمن لمرضى كوفيد داخل و بين المستشفيات من خلال تجهيز سيارات الاسعاف بأجهزة التنفس التى توفر النقل الآمن لمرضى كوفيد ، اضافة الى توفير أجهزة مراقبة العلامات الحيوية ، و تجهيز المستلزمات التنفسية التى يحتاجها المريض وذلك بهدف اعطائه الاكسجين النقي خلال النقل.

تعزيز الطب النفسي بغرفتين افاقة و فى إطار تكامل الخدمة بين الطب النفسي والإدارة العامة للمستشفيات لدعم وتطوير خدمات الصحة النفسية للمريض ، يشير د. أبو كرش الى اضافة غرفتين مجهزتين بالأسرة والأجهزة الطبية اللازمة الأولى للإفاقة والثانية غرفة عمليات، عازيا سبب ذلك الى زيادة عدد الحالات و التأكيد على مراعاة خصوصية المريض و التي اعتبرها على رأس أولويات العمل في الطب الحرج لتوسيع وتطوير خدمة العلاج بجلسات الاختلاج الكهربائي" الصدمات الكهربائية الدماغية" .

وأكد د. أبو كرش على أهمية الجانب النفسي للكوادر العاملة بأقسام العنايات المركزة ، حيث تم استهداف أكثر من (200) كادرا يعمل داخل تلك الأقسام خلال موجات كوفيد لتلقيهم دورة التفريغ النفسي بالتعاون مع أطباء بلا حدود سويسرا.

وفى سياق آخر اعتبر د.أبو كرش أن الطب الحرج عضو مؤسس للفريق الوطني للطوارئ EMT))، حيث تم مشاركتها في اللقاءات التأسيسية لوضع السياسات و البروتوكولات ، و في وضع قوائم الأجهزة و الأدوية الضرورية ، اضافة الى المشاركة في تدريب الطواقم الطبية و شرح مفهوم (EMT) للأعضاء العاملين ، كذلك مشاركتها في لجان فحص الأجهزة الموردة و مدى كفاءتها .

وأكد د.أبو كرش على رفع التقارير اليومية صباحا و مساءً لأقسام العنايات المركزة التى تضم الاحتياجات من الأسرة و التنسيق بين المستشفيات للمرضى الذين يحتاجون الى دخول أقسام العناية من مرضى كوفيد و غير كوفيد، الى جانب رفع التقرير اليومي لاستهلاك لأكسجين في المستشفيات ، لافتا الى أن معدل استهلاك الأكسجين قبل جائحة كوفيد لا تزيد عن 70% من انتاج محطة الأكسجين ، بينما وصل خلال الموجات السابقى الى أكثر من 300%.

وعزا سبب رفع التقارير اليومية لمعدل استهلاك الأكسجين لرصد كميات استهلاك الأكسجين و ذلك تفاديا للعواقب التى يمكن أن تؤدى الى انقطاعه عن المريض و توفيره بشكل مستمر ، مؤكدا على أن وزارة الصحة دعمت المستشفيات مقدمة الخدمة بمحطات أكسجين اضافية لتأمين الخدمة للمريض.