اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي تتخذ قرارات بشأن عدة ملفات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلسة خاصة، في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 30 موضوعاً.

وأوضحت الوزارة أنه تمت الموافقة على (3) من معاملات الترخيص، ومناقشة (18) ملف تفصيلي لشوارع وأحياء سكنية في محافظات غزة، حيث تنوع اتخاذ القرارات فيها ما بين إدخال تعديلات وإيداع وتصديق نهائي.

كما ناقشت اللجنة المركزية ملف توسعة نفوذ، فيما تم مناقشة ثمانية ملفات فيما يتعلق بالمتفرقات، حيث قررت اللجنة تشكيل لجان فنية لدراسة الموضوع.