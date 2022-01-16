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الزراعة: كميات هطول الأمطار مُبشّرة لانعاش القطاع الزراعي

16 كانون ثاني / يناير 2022 10:39

غزة - الرأي:

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن كميات هطول الأمطار مبشرة ومطمئنة لموسم أفضل ينعش القطاع الزراعي.

وأضافت الوزارة في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، أن كمية المياه التي هطلت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغت 23.56 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 59 مليون متر مكعب.

وذكرت أن النسبة المئوية للهطول بلغت 51.2% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ 186.5 ملم .

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة بيت حانون سجلت أعلي كمية هطول فيها، حيث بلغت الكمية (113ملم).

وجددت دعوتها للمزارعين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة و التي تحد من تضرر المحاصيل في حال زيادة هطول الأمطار و ذلك من خلال الاجراءات التالية:

 1- عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي، حيث تجاوزت المعدلات الامطار

2- عمل سواتر ترابية على حدود المزارع لحماية المحاصيل الزراعية من الغرق.

3- تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

4- تدعو وزارة الزراعة المزارعين في المناطق الحدودية الشرقية لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات والسدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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