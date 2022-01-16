الجهات الحكومية تستنفر طواقمها للحد من آثار المنخفض

غزة - الرأي

مع بداية المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية حاليَا، استنفرت جهات وأجهزة حكومية في قطاع غزة طواقمها وعناصرها لمواجهة المنخفض والحد من آثاره.

ويشهد قطاع غزة هطول كميات كبيرة من الأمطار، منذ صبيحة أمس السبت، ما تسبب بغرق عدد من الشوارع والمفترقات الحيوية في غزة، لفترات محدودة.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، أنها تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة أبناء شعبنا والتخفيف من آثار المنخفض الجوي الذي تتأثر به المنطقة حالياً.

وقال رئيس اللجنة زهدي الغريز، إن اللجنة شكلت لجان طوارئ في محافظات القطاع الخمس، موضحا أن تلك اللجان اجتمعت بقيادة العمل الحكومي لدعم البلديات بكل ما يلزمها لمواجهة المنخفض.

وأشار الغريز إلى أنه تم تزويد البلديات بكميات من السولار ومضخات المياه وملابس خاصة بالعمل تحت المطر وكشافات ليلية، مؤكداً أنه من الطبيعي أن تتجمع المياه في المناطق المنخفضة في ظل استمرار غزارة الأمطار.

"التنمية"

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن طواقمها العاملة في كافة محافظات قطاع غزة بدأت في إغاثة الأسر المتضررة جراء المنخفض الجوي من خلال حصر المنازل المتضررة وإدخالها على برامجها، ومن ثم تقديم المساعدة اللازمة لهذه الأسر.

وأضافت الوزارة، أنه تم التواصل مع عدد من المؤسسات الشريكة للمساهمة في تقديم المساعدة.

الدفاع المدني

بدورها، نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 152 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي يمر بالأراضي الفلسطينية منذ ظهر الخميس الماضي وحتى مساء أمس السبت.

وأوضح تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني اليوم الأحد، أن طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي تركزت، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وحرائق.

وبين التقرير أن فرق الإنقاذ تعاملت مع تطاير ألواح معدنية في 7 منازل، وتنفيذ 11 جولة تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 82 مهمة شفط مياه من (منازل وبرك).

وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 15 سيارة علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما أخلت 5 مواطنين من منزلهم لتعرضه لخطر الأمطار، بالإضافة لمعاينة 14 منزلاً متضرراً بالمياه، وإزالة شجرة سقطت بفعل الرياح والأمطار.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت تسعة حرائق، فيما نقلت طواقم الإسعاف 7 مواطنين للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.

وأضافت أن أطقمها لا زالت قيد الاستنفار من أجل تلبية استغاثات المواطنين والتعامل مع أي طارئ.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الاتصال على الرقم 102 في حال التعرض لأي حادث أو طارئ.

بلدية غزة

من جهتها، أوضحت بلدية غزة أن كثافة مياه الأمطار التي تساقطت على المدينة، وتضرر شبكات تصريف مياه الأمطار في بعض المناطق تسببا في تجمع منسوب المياه وارتفاعه في بعض المناطق المنخفضة الأخرى في المدينة وتم تصريفها بعد وقت وجيز من حدوث التجمعات.

وأفادت البلدية بأن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال الـ 24 ساعة، وصلت لـ 75 ملم وكانت ذروتها ما بين الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحاً.

وأكدت أن كمية الأمطار التي سقطت، هي كمية كبيرة تعادل خمس المعدل السنوي وأدى تجمعها في المنطقة المنخفضة من شارع مصطفى حافظ لحدوث ارتفاع منسوب المياه في الشارع الواقع في منطقة منخفضة.

وبينت البلدية أنها حفرت قبل نحو 4 أعوام بئرا ترشيحيا في المكان لحلّ المشكلة، وللاستفادة من مياه الأمطار في تعزيز مخزون المياه الجوفية، وقد ساهم ذلك بصورة كبيرة بحل المشكلة خلال السنوات الماضية ولم تعان المنطقة خلال العامين الماضيين من هذه المشكلة.

واستدركت أن تضرر شبكة تصريف المياه بفعل العدوان الأخير على القطاع، وتدمير بئر الترشيح؛ أدى لعدم تصريف المياه بالمستوى المطلوب كما كان في السابق.

ولفتت البلدية إلى أن طواقمها حضرت في شارع مصطفى حافظ وساعدت طلبة المدارس وأُجلي الطلبة من المكان بواسطة آليات البلدية.

وأضافت أن مناطق أخرى حدثت بها تجمعات لمياه الأمطار منها تقاطع شارعي عبد القادر الحسيني وأحمد عبد العزيز، ومفترق الأمن العام ومنطقة الحدبة بحي الزيتون وتم تصريفها ويجري حالياً تصريف المياه من منطقة الحدبة المنخفضة.

وحذرت لجنة الطوارئ في بلدية غزة من ارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق، وأجرت أعمال صيانة مؤقتة للمناطق وشبكات تصريف مياه لمنع حدوث كارثة وغرق المدينة وتصريف مياه الأمطار بالحد الأدنى.

وأهابت البلدية بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عنها، وتجنب النفايات في الشوارع لمنع انسداد المصارف.

الزراعة

من جهتها، دعت وزارة الزراعة في غزة، المزارعين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للحد من تضرر المحاصيل جراء ارتفاع معدل هطول مياه الأمطار.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن معدلات هطول الأمطار تجاوزت الـ (181 مل) وهو ما يفوق إجمالي موسم الشتاء الفائت بأكمله.

وأضافت أنه في ضوء ذلك يتوجب على المزارعين إلى الالتزام بالتدابير التالية:

1- عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي، حيث تجاوزت المعدلات الامطار

2- عمل سواتر ترابية على حدود المزارع لحماية المحاصيل الزراعية من الغرق.

3- تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

4- تدعو وزارة الزراعة المزارعين في المناطق الحدودية الشرقية لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات والسدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

التعليم

أما وزارة التربية والتعليم، فقررت تعليق الدراسة اليوم الأحد في كافة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة حرصًا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة.