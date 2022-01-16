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"الإرشاد المرور" يعقد 682 محاضرة توعوية خلال 2021 بخانيونس

16 كانون ثاني / يناير 2022 11:02

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غزة-الرأي

عقد قسم الإرشاد المرور التابع لإدارة شرطة المرور والنجدة بالشرطة في خانيونس، 682 محاضرة في التوعية المرورية، خلال عام 2021 المنصرم.

بدوره،  ذكر الرائد محمد العقاد رئيس قسم الإرشاد المروري بشرطة مرور خان يونس أن تلك المحاضرات تم عقدها في المدارس، ورياض الأطفال، والمساجد، والمخيمات الصيفية، وتجمعات للمواطنين، وكراجات السائقين.

وأوضح الرائد العقاد أنه استفاد من هذه المحاضرات 20 ألف و700 مواطن، وطالب، وهي تشمل محاضرات نظرية، وميدانية، وتوزيع ملصقات توعوية، بهدف نشر التوعية والسلامة المرورية.

يشار إلى أن إدارة شرطة المرور والنجدة خصصت طاقم تدريبي متميز لإعطاء تلك المحاضرات، بالتعاون مع مؤسسات رسمية ومجتمعية.

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