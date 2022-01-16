المستشار المدهون يستقبل وفدا من عائلة بربخ

غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من عائلة بربخ يرأسه مختارها الشيخ أسامة بربخ، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

بدوره، رحب المستشار بالمختار بربخ والوفد المرافق له، مبينا ضرورة تربية النشء والشباب على الأهداف السامية والتحلي بالصبر واحترام القانون وتجنب المشاكل، لأن ذلك يؤدي لاستقرار المجتمع ونشر الأمن والسلم.

وأكد المستشار المدهون أن القضاء سلطة محايدة ينظر للخصوم بعين واحدة ويساوي بينهم، ويفصل بينهم بالحق بناء على البينة لأنه الملجأ الأخير لأبناء شعبنا.

من جهته ،هنأ المختار بربخ والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق في تجسيد العدالة لتصبح واقعا ملموسا يشعر بها الجميع

