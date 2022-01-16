الأسير محمد العارضة يعلق إضرابه عن الطعام

غزة-الرأي

أفادت وزارة الأسرى والمحررين أن الأسير المعزول محمد العارضة أحد أبطال نفق الحرية، قرر تعليق إضرابه عن الطعام الذي شرع فيه يوم الخميس الماضي الموافق 13 كانون الثاني يناير 2022، وذلك احتجاجا على استمرار الاجراءات العقابية بحقه.

وكانت إدارة سجن "عسقلان" قد فرضت عقوبات على الأسير عارضة في 12ديسمبر2021 ، بعد التصريحات التي أدلى بها في جلسة محاكمته الأخيرة.

وتمثلت العقوبات في منع الزيارة والكانتينا والمنع من الأجهزة الكهربائية لمدة شهرين، إضافة إلى عزله في الزنازين لمدة أسبوعين.

هذا وقد علق الاسير العارضه اضرابه عن الطعام عقب زيارة مدير السجن له والاستماع لمطالبه، ووعود تلقاها بالاستجابة لها، حيث أعطى الأسير العارضة إدارة السجن مهلة لتنفيذ مطالبه حتى يوم الغد الاثنين الموافق 17يناير 2022، وفي حال عدم الاستجابة، سيشرع مجدداً بالإضراب عن الطعام.