وكالة الرأي الفلسطينية الأسير محمد العارضة يعلق إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفدا من عائلة بربخ وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المرور" يعقد 682 محاضرة توعوية خلال 2021 بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة واحدة في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الجهات الحكومية تستنفر طواقمها للحد من آثار المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: كميات هطول الأمطار مُبشّرة لانعاش القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي تتخذ قرارات بشأن عدة ملفات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية أبو كرش: استحداث العناية المتوسطة وتدريب 200 طبيب عناية مركزة خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفدا من جامعة الإسراء
أخبار » الأخبار الحكومية

الأسير محمد العارضة يعلق إضرابه عن الطعام

16 كانون ثاني / يناير 2022 11:12

11
11

غزة-الرأي

أفادت وزارة الأسرى والمحررين أن الأسير المعزول محمد العارضة أحد أبطال نفق الحرية، قرر تعليق إضرابه عن الطعام الذي شرع فيه يوم الخميس الماضي الموافق 13 كانون الثاني يناير 2022، وذلك  احتجاجا على استمرار الاجراءات العقابية بحقه.
وكانت إدارة سجن "عسقلان" قد فرضت عقوبات على الأسير عارضة في 12ديسمبر2021 ، بعد التصريحات التي أدلى بها في جلسة محاكمته الأخيرة.
وتمثلت العقوبات في منع الزيارة والكانتينا والمنع من الأجهزة الكهربائية لمدة شهرين، إضافة إلى عزله في الزنازين لمدة أسبوعين.

هذا وقد علق الاسير العارضه اضرابه عن الطعام عقب زيارة مدير السجن له والاستماع لمطالبه، ووعود تلقاها بالاستجابة لها، حيث أعطى الأسير العارضة إدارة السجن مهلة  لتنفيذ مطالبه حتى يوم الغد الاثنين الموافق 17يناير 2022، وفي حال عدم الاستجابة، سيشرع مجدداً بالإضراب عن الطعام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟