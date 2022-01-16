وزارة التنمية الاجتماعية تكرم مديرية التنمية الاجتماعية برفح

غزة-الرأي

كرمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للمديريات مديرية التنمية الاجتماعية رفح إدارة وموظفين على جهودهم المقدرة وأداءهم المتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية والبحث الاجتماعي لسكان محافظة رفح خلال العام 2021 لا سيما في ظل الظروف الطارئة التي مرت بشعبنا سواء في جائحة كورونا وعدوان مايو 2021.



وشارك في التكريم كلا من أ. بشير أبو النجا مدير عام مديريات التنمية الاجتماعية و أ. حازم جعفر مدير دائرة تنسيق ومتابعة المديريات و أ. عماد خلف مدير العلاقات العامة ’ وبحضور أ. على الخطيب مدير مديرية التنمية الاجتماعية رفح.



بدوره، رحب الخطيب بالوفد المشارك بتكريم مديريته مثنيا على هذه الفعالية ومؤكدا عليها كونها تترك أثرا إيجابيا في نفوس موظفي المديرية

وفي سياق متصل تقدم ابو النجا بالشكر الجزيل لموظفي مديرية رفح إدارة وعاملين واعدا بتكرار تلك الفعاليات سنويا.

من جهته، تقدم جعفر بالتهنئة من مدير مديرية التنمية الاجتماعية رفح أ. على الخطيب على تفوقه ونجاحه في مسابقات الدوائر الإشرافية التي عقدت مؤخرا بديوان الموظفين العام وحث موظفي المديرية على تقديم افضل الخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة من أبناء شعبنا.

وفي نهاية الاحتفال تم تقديم درع التكريم لمدير المديرية وتوزيع شهادات الشكر والتقدير لجميع موظفي المديرية، واختتم الاحتفال بتقديم دروع تكريمية من مدير المديرية لكل من مدير عام المديريات ومدير دائرة تنسيق ومتابعة المديريات ومدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام.

