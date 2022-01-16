بلدية المغازي تعرض انجازات عام 2021 خلال لقاء مجتمعي

غزة-الرأي

نظمت بلدية لقاء مجتمعيا في صالة قصر السلطان في مخيم المغازي بحضور الوجهاء والمخاتير وممثلي الوزارات ذات العلاقة وفصائل العمل الوطني، والاعلامين، ولجان الاحياء ، و وممثلي الاجهزة الشرطية .

بدوره، رحب رئيس البلدية أ.حاتم الغمري بالحضور مقدما شكره العميق كل الوزارات ذات العلاقة والمؤسسات الداعمة للبلدية خلال العام الماضي .

كما ذكر رئيس البلدية اهم انجازات عام 2021 ، مضيفا بان العام القادم 2022 سيشهد مشاريع حيوية من خلال الداعمين ومن ضمنهم وكالة الغوث الدولية .

وخلال الحفل قام رئيس المجلس البلدي ونائبه وأعضاء المجلس بتكريم الموظفين المتقاعدين خلال الفترة الماضية عرفانا وتقديرا لجهودهم في خدمة ابناء المخيم .

