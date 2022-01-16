لجنة طوارئ الشتاء تبحث سبل مواجهة المنخفض الجوي

غزة - الرأي

عقدت لجنة الطوارئ الخاصة بإدارة ومواجهة الكوارث المحتملة خلال فصل الشتاء في وزارة الحكم المحلي اجتماعا طارئا لمناقشة استعدادات وجهود المؤسسات الشريكة في مواجهة المنخفضات الحالية والقادمة.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، وبحضور وكيل وزارة الأشغال م. ناجي سرحان وحضور كافة أعضاء اللجنة التي تشمل المؤسسات الشريكة

وأثنى مطير على الجهود التي بذلت خلال المنخفض وسرعة الاستجابة من قبل كافة الجهات، وعلى دور الفرق الميدانية الحقيقي والفعال في سرعة الاستجابة لأي مخاطر قد تحدث، مشيرا إلى أن البلديات كافة كانت على أهبة الاستعداد لخدمة المواطن وتلبية أي نداء يوجه إليهم.

وقال إن اللقاء يأتي من المتابعة الحثيثة لمجريات الأمور خاصة أن المنخفضات الحالية هي أولى المنخفضات الخطرة التي تحدث بعد العدوان الأخير.

وأكد مطير، أن الجهود في الميدان تسير وفق الخطة المرسومة وأن رؤساء البلديات ولجان الطوارئ في الميدان تتابع الحدث لحظه بلحظه.

من جهته، أكد وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، أن الجهود في الميدان واضحة من قبل كافة المؤسسات الشريكة، مشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية والتصميمية لشبكات مياه الأمطار يتم دراستها بشكل هندسي لتلبية كميات الهطول وفق الأصول الهندسية المتبعة

ولفت إلى أن كافة الخطوات مدروسة لمواجهة المنخفضات وأن سرعة الاستجابة توصف بالعالية جدا، موضحا أهمية الصيانة الدورية لشبكات المياه ومصافي الأمطار.

وأشار إلى أن العدوان الأخير على قطاع غزة وما خلفه العدوان من تدمير للبنية التحتية وشبكات مياه الأمطار كان له دور كبير في زيادة العبء وتحمل المسؤولية أكثر في تلبية النداء وحماية المواطن من اي كوارث محتملة.

من جهته، أفاد رئيس اللجنة م. زهدي الغريز أنه تم تخصيص مبلغ 30 ألف دولار و50 ألف لتر من الحكومة لمواجهة المنخفضات القادمة، مشيرا إلى أنه وبعد متابعة وسائل الإعلام وتوقعات الحالة الجوية تبين أن شدة الرياح 70_90 كم في الساعة ونسبة الأمطار 150ملم.

وشدد م. زهدي على ضرورة متابعة الأماكن الساخنة وخاصة المنخفضة وأماكن الحزام الناري.

وأكد أن خلية الأزمة الخاصة بمنخفضات الشتاء منعقدة على مدار الساعة وأكد على ضرورة اجتياز هذا المنخفض بكل أمن وسلامة.