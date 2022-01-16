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المجلس الأعلى للشباب والرياضة يكرم رجال العطاء في بلدية غزة

16 كانون ثاني / يناير 2022 12:14

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غزة-الرأي

 كرم المجلس الأعلى للشباب والرياضة مجموعة من رجال العطاء أصحاب المواقف الإنسانية العاملين في بلدية غزة، بتعليمات من عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الذي وجه بضرورة التوجه لمساندة أصحاب المواقف الإنسانية الذين تصدرت صورهم وجهدهم النبيل صباح اليوم أثناء المنخفض الجوي خلال مساعدتهم للأطفال من طلاب المدارس لاجتياز الشوارع بسبب الهطول الكثيف لأمطار الخير في مدينة غزة.
وشمل التكريم كل من: مأمون الشوا،رشاد الرش، إسماعيل حبيب، محمد أبو عبده، صابر تاري.
 وتكون وفد المجلس الأعلى للتكريم كل من محمد حلس مدير وحدة الرياضة وغسان محيسن مدير العلاقات العامة وعبد الرحمن طافش مدير مكتب مساعد الأمين العام وأمين حرارة مدير اللوازم والمشتريات وأحمد حجازي مدير مؤسسة أمواج الإعلامية.
 ونقل الوفد تحيات عبد السلام هنية والمجلس الأعلى وقدموا التقدير لهذه المواقف المشرفة التي يفتخر بها الشعب الفلسطيني، بينما رحب المهندس أحمد أبو عبده منسق لجنة الطوارئ في بلدية غزة بمبادرة المجلس الأعلى لتكريم موظفي البلدية وأكد أن هذا التكريم يمثل قيمة كبيرة ويعزز حالة التكافل بين مكونات المجتمع الفلسطيني.
 

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