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أوقاف الوسطى تفتتح مسجد الاستقامة بدير البلح

16 كانون ثاني / يناير 2022 12:43

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غزة-الرأي

افتتحت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى مسجد الاستقامة بمدينة دير البلح بعد صلاة الجمعة مباشرة, وذلك خلال حفل نظمته بحضور ومشاركة وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم ورئيس هيئة الاصلاح والعشائر د. ماهر الحولي ولفيف من الشخصيات والوجهاء والمواطنين.
بدوره،  قال الأغا :" أن المسجد طريق الاستقامة, والاستقامة طريق النجاح والخلاص, ولا نستغرب أن النبي فور وصولة للمدينة المنورة أقام أول مؤسسة دينية تنطلق منها الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم".
وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أهمية المساجد في إعداد القادة والمجاهدين والذاكرين والموحدين والمؤمنين الثابتين الصادقين الذين يدافعون عن حياض الإسلام وكرامة الأمة العربية والإسلامية وتحرير القدس والمسجد الأقصى من دنس المحتلين, منوهاً الى أن مسابقة إمام المسجد الأقصى التي أطلقتها الوزارة بمثابة رسالة تأكيد للعدو الصهيوني أننا عائدون.
ودعا الأغا المصلين وأهل الحي والمنطقة لعمارته بالصلاة والاعتكاف والدعاء والوحدة والتعاون بين الجميع.
واختتم الأغا حديثه بتقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم واشرف على بناء هذا المسجد سائلا المولى عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم.
 

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