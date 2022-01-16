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المستشار المدهون يستقبل وفدا من شركة الاتصالات الفلسطينية

16 كانون ثاني / يناير 2022 12:44

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غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من شركة الاتصالات الفلسطينية، يرأسها رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد أبو نحلة، وبرفقته مديرها العام المهندس سامح السراج، ومستشارها القانوني المحامي مروان البرش، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
من جهته، رحب المستشار المدهون بالوفد مؤكدا أن القضاء سيكون داعما لجميع المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني من خلال نزاهته واستقلاله، وعدالة إجراءاته، وتعزيز توفير جو مناسب للاستثمار في القطاع.
وقال " نعمل على رسم طريق للاجتهاد السليم، ومنهجية للعمل تعتمد على تحسين وتجويد العملية القضائية، للوصول للعدالة الناجزة".
من جانبه، هنأ المهندس أبو نحلة والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له لوحة لمدينة القدس لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق في العمل على استقرار البلد من خلال انفاذ القانون على الجميع دون استثناء.
 

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