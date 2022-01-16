الأوقاف تُكرم (93) حافظاً وحافظة لكتاب الله بمحافظة الشمال

غزة-الرأي

كرمت دائرة القرآن الكريم بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية (93) حافظاً وحافظة لكتاب الله, وذلك خلال حفل نظمته بالتعاون مع أوقاف الشمال في قاعة ريفان بالمحافظة, بحضور ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم أ. عادل الصوالحة ولفيف من أركان الوزارة والشخصيات الاعتبارية، وذوي المحتفى بهم.

بدوره، أكد سلمان أن الأوقاف قدمت صورة مشرقة لفلسطين بتخريج مئات الحافظين والحافظات خلال العام المنصرم, مضيفاً :" واليوم نحتفل بتخريج كوكبة من الحافظين والحافظات لكتاب الله خلال العام الماضي بمحافظة الشمال والبالغ عددهم ستة وثلاثين حافظا, وسبعا وخمسين حافظة".

وذكر :"كما نُكرم اليوم الذين سمعوا القرآن الكريم على جلسة واحدة, وخمسة عشر طالبا من طلاب ديوان الحفاظ, وكذلك الحاصلين على القراءات العشر والمحفظين".

وأوضح سلمان أن هذه الانجازات رسمت الطريق نحو تحرير القدس والمسجد الأقصى ودحر العدو الصهيوني, مشيراً إلى أن الله بحفظ كتابه لاستعادة مجد الأمة، لافتاً إلى أن حصار غزة والتضييق عليها وعلى أهلها لن يسقط رايتها، ولن تثنيها كل المؤامرات عن مواصلة هذا النهج الذي ارتضاه الله لأهلها لتحقيق نصره المبين وتحرير مسرى نبينا الكريم"

وقدم سلمان شكره وتقديره لكافة الطواقم العاملة بمجال القرآن الكريم, على جهودهم المتواصلة في خدمة القرآن وأهله

