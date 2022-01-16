لجنة الطوارئ: الاستجابة العاجلة للبلديات حدت من تبعات تساقط الأمطار

غزة - الرأي:

قال رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية في قطاع غزة زهدي الغريز، إن الاستجابة العاجلة والتدخل السريع من قبل البلديات في القطاع وخاصة الكبرى منها، أدى للحد من المشاكل والحوادث المتوقعة جراء كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

وبين خلال مؤتمر صحفي من أمام بركة "الشيخ رضوان" تابعته "الرأي" اليوم الأحد، أن معدل الهطول في بعض المناطق وصل لأكثر من 113 ملم بزيادة نحو 30% عن كل عام.

وأكد أن لجنة الطوارئ المركزية على استعداد تام لعمل كل ما يلزم من أجل السيطرة على كافة تبعات تساقط مياه الأمطار، مشيراً إلى أن حجم المخاطر جراء الأمطار كان مقبولاً وتمت السيطرة عليها، مقارنة بالسنوات الماضية وخاصة منخفض "إلكسا" عام 2013.

وقال الغريز إن الحكومة خصصت كميات من السولار للاستعانة بها من قبل البلديات، وآلاف الدولارات للشركات الخاصة لتقديم مساعدتها الممكنة.

وأبدى تخوفات من قيام الاحتلال الإسرائيلي بفتح السدود نحو وادي غزة وواي السقا ومناطق شرق الزيتون، مؤكداً أن ذلك إن حدث سيؤدي إلى مشاكل حقيقية في تلك المناطق.

وأكد أن البنية التحتية للقطاع تعرضت لضرر كبير جراء قصف الاحتلال خلال العدوان الأخير، ما أثر على إمكانية تصريف مياه الأمطار ببعض المناطق، إضافة لقدم البنية التحتية التي وصفها بـ"المهترئه".

ودعا الغريز كافة الدول لتقديم المساعدة والبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة، وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

وقال إن ارتفاع منسوب المياه في بركة الشيخ رضوان وصل لـ5،4 متر وهو مطمئن حالياً، مشيراً إلى أن خط الإنذار هو 8 متر، وأن المضخات تعمل بشكل متواصل لتصريف المياه.

من جانبه قال رئيس لجنة الطوارئ في قطاع غزة مصطفى قزعاط، إن اللجنة تتابع تطورات المنخفض بشكل حثيث وأن الطواقم دائمة التواجد في الميدان.

وعبر عن خشيه من ارتفاع المنسوب في برك تجمع مياه الأمطار، مؤكداً أن العمل جاري على عدم الوصول لذلك داعياً كافة الجهات لتحمل مسؤولياتها.