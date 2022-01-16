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الزكاة بالأوقاف توزع (6000) جاكيت شتوي لاطفال الاسر المتعففه

16 كانون ثاني / يناير 2022 01:11

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غزة-الرأي

شرعت الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بتوزيع (6000) جاكيت شتوي لأطفال الأسر الفقيرة والمتعففة بدعم كريم من أهل الخير وذلك عبر لجانها المنتشرة في جميع أنحاء القطاع.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن إدارته استنفرت كافة طواقمها على مستوى قطاع غزة, لمتابعة تداعيات المنخفض وتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة, منوهاً إلى أنه تم اختيار الأسر الأشد حاجةً وفقاً لقاعدة البيانات المحدثة التي نفذتها اللجان ميدانياً.
وأشار أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها الزكاة خلال الشتاء لدعم الأسر في قطاع غزة, منوهاً بأن لجان الزكاة المنتشرة على مستوى قطاع غزة لن تدخر جهداً في سبيل مساعدة المحتاجين والعمل على حل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع.
وقدم اسليم شكره وتقديره لكافة الطواقم العاملة في الميدان على جهودها في إيصال الأمانة لمستحقيها, داعياً في الوقت ذاته كافة الجهات الخيرية والمانحة للقيام بدورهم المسؤول تجاه هذه الأسر.
 

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