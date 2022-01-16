وزارة الأسرى : معاناة الاسرى تتفاقم فى ظل المنخفضات والاعتداءات

غزة-الرأي

اكدت وزارة الأسرى والمحررين ان معاة الاسرى داخل سجون الاحتلال، تتضاعف من قدوم فصل الشتاء والمنخفضات الجوية، واستمرار اعتداءات إدارة السجون عليهم وحرمانهم من وسائل الأغطية والملابس، ووسائل التدفئة.

وبينت الوزارة ، أن إدارة السجون تتعتمد زيادة انتهاكاتها في فصل الشتاء، عبر اقتحام غرف وأقسام الأسرى في ساعات الليلة المتأخرة والفجر، حيث يتم اخراج الأسرى دون ملابس كافية في ساحة السجن تحت المطر والبرد الشديد.

وذكرت الوزارة أن إدارة السجون تفرض قيود على استخدام الكهرباء وأدوات التدفئة، حيث يمنع الأسير حتى ولو على حسابه الخاص من شراء أية مدفئة لاتقاء شر البرد.

وأشارت الوزارة الى أن البرودة الشديدة في بعض السجون كسجن النقب والسجون التي تقع في الجنوب تصل لدرجة تجمد بعض أطراف المعتقلين من شدة البرد، مع عدم وجود وسائل للتدفئة ،إضافة إلى ارتفاع أعداد الأسرى المرضى حيث يصاب العديد منهم بوعكات صحية، وانتهاج سياسة الاهمال الطبي دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وطالبت الوزارة منظمة الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بتوفير الحماية للأسرى داخل السجون، والنظر بجدية الى خطورة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع اشتداد برودة الشتاء والعمل على ادخال كافة المستلزمات التي تقي الأسرى من البرد الشديد .