وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع (6000) جاكيت شتوي لاطفال الاسر المتعففه وكالة الرأي الفلسطينية مدير الشرطة: نسخّر كل طاقاتنا لخدمة أبناء شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ: الاستجابة العاجلة للبلديات حدت من تبعات تساقط الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُكرم (93) حافظاً وحافظة لكتاب الله بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفدا من شركة الاتصالات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تفتتح مسجد الاستقامة بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين بغزة يوقف خدماته لغير المطعمين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتدخل فوري لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفتح سدود غزة وتحذيرات من كارثة إنسانية وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للشباب والرياضة يكرم رجال العطاء في بلدية غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

جهود الطواقم الحكومية في غزة لمواجهة تداعيات المنخفض

16 كانون ثاني / يناير 2022 01:50

غزة - الرأي

مع بداية المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية حاليَا، استنفرت الجهات الحكومية المختلفة  في قطاع غزة طواقمها وعناصرها لمواجهة المنخفض والحد من آثاره على أهالي القطاع.

وفيما يلي انفوجرافيك يوضّح جهود الطواقم الحكومية في مواجهة المنخفض الجوي:

الطواقم_الحكومية الطواقم_الحكومية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟