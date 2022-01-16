جهود الطواقم الحكومية في غزة لمواجهة تداعيات المنخفض

غزة - الرأي

مع بداية المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية حاليَا، استنفرت الجهات الحكومية المختلفة في قطاع غزة طواقمها وعناصرها لمواجهة المنخفض والحد من آثاره على أهالي القطاع.

وفيما يلي انفوجرافيك يوضّح جهود الطواقم الحكومية في مواجهة المنخفض الجوي: