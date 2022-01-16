التنمية: قدمنا مساعدات إغاثية للأسر المتضررة من الأحوال الجوية

غزة - الرأي:

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال طواقمها العاملة في كافة محافظات قطاع غزة، بتقديم المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة بسبب الأحوال الجوية الماطرة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لـ"الرأي" اليوم الأحد، إن طواقمها لا تزال تواصل عملها وجهودها في الميدان لإغاثة الأسر المتضررة، حيث تعمل على تقدم المساعدات اللازمة لهم.

وذكرت أن لجان الطوارئ في مديريات الوازرة الخمسة، تعمل من منذ اللحظات الأولى لدخول المنخفض الجوي قطاع غزة، على تقديم المساعدة للأسر المتضررة، وفق خطط معدة لمواجه الكوارث والحروب.

وأكدت أن الطواقم تنفذ منذ أو أمس زيارات ميدانية للعائلات المتضررة بسبب المنخفض الماطر، للوقوف على احتياجاتها وتقديم المساعدة اللازمة لها.

وبينت الكحلوت أن وزارة التنمية تعمل بالشراكة مع اللجان المحلية والبلديات والمؤسسات الدولية الخيرية والإغاثية، حيث قدمت عدد من المساعدات كالفرشات الحرامات والأغطية والملابس والطرود الغذائية والصحية، وبدل إيجار للأسر التي تضررت بشكل كلي.

وقالت إن عمليه حصر أعداد الأسر المتضررة لا زالت جارية، لتقديم المساعدة لهم حتى بعد انتهاء المنخفض، حيث يتم العمل مع اللجان المحلية التي سهلت عملية الوصول للأسر المحتاجة.

ولفتت الكحلوت إلى أن الوزارة تعمل وقف امكانياتها المتوفرة وهي شحيحة، مؤكدة أنها على الرغم من ذلك تقف أمام مسؤولياتها لإيواء الأسر التي تركت بيوتها بسبب الأمطار.