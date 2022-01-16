الاعلام الحكومي يكرم الموظف مأمون الشوا لدوره الإنساني

غزة - الرأي:

كرم المكتب الاعلام الحكومي، اليوم الأحد، موظفاً ضمن فرقة الطوارئ التابعة لبلدية غزة، جراء جهوده الجبارة في العمل على انقاذ أطفال المدارس بسبب صعوبة الأجواء الشتوية والأمطار الشديدة التي تسببت في غرق معظم الشوارع المؤدية من وإلى المدارس الابتدائية في القطاع.

وتوجه وفد من الاعلام الحكومي برئاسة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ومستشار الشؤون الخارجية تيسير محيسن، ورئيس دائرة المحتوى والعلاقات العامة محمود الفرا، حيث تم تكريم الموظف مأمون أسعد الشوا الذي يعمل في قسم المنشئات في دائرة الصيانة والاشراف التابعة لبلدية غزة.

يشار إلى أن رئيس لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، قام بمهاتفة الشوا وقدم له ولزملائه من طواقم الطوارئ العاملين في الميدان الشكر والعرفان على عملهم الدؤوب، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على دعمهم وتحسين أحوالهم والاستماع لطلباتهم واحتياجاتهم لتحسين ظروف العمل.

والتقطت عدسات المصورين مشهداً للموظف الشوا أثناء تأدية عمله، حيث قام بحمل أحد طالبات المدارس لتتمكن من عبور الشارع الذي قد كان غارقا بالكامل بالماء، مؤثرا سلامة الأطفال على سلامته وغير مبال بتبعات سوء الأحوال الجوية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشوا مشيدين بعمله المميز، وما يجب أن يكون عليه طواقم الطوارئ رغم قلة الإمكانات وصعوبة الأوضاع وتردي البنى التحتية.