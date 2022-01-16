"الدفاع المدني" يناشد العالم بضرورة إدخال المعدات اللازمة لعمله

غزة – متابعة الرأي:

وجه جهاز الدفاع المدني مناشدة عاجلة إلى العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات والآليات اللازمة لعمل الدفاع المدني وذلك لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.

وقال رئيس قسم الإنقاذ في الجهاز علاء النعيزي في تصريحات متلفزة نقلتها "وكالة الرأي": "نحن في جهاز الدفاع المدني نعمل على مدار الساعة وفقا لخطة الطوارئ، ولكن المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة منخفضاً قوياً ويحتاج إلى سيارات وآليات متقدمة".

وأضاف: "نحن في الدفاع المدني أحدث سيارة لدينها موديل 1996م، وبالتالي فإننا نناشد العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات والآليات اللازمة لعمل الدفاع المدني وذلك لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، حيث أن الحصار الظالم المفروض على شعبنا يمنع إدخال الآليات والمعدات المتقدمة".

وشدد على أن جميع طواقم الدفاع المدني مستنفرة على مدار الساعة وأنها تعمل على قدم وساق ولن تغادر الميدان وأنها ستعمل على مواجهة المنخفض بالوسائل المتوفرة.