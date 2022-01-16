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التعليم تقرر استئناف الدراسة في كافة المدارس ورياض الأطفال

16 كانون ثاني / يناير 2022 04:09

مقر وزارة التربية والتعليم
مقر وزارة التربية والتعليم

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال وكافة مؤسسات التعليم العالي يوم غد الاثنين.

وبينت الوزارة أنها اتخذت ذلك القرار بناء على توصيات اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة انعكاس الطقس على العملية التعليمية، وبالتشاور مع لجنة طوارئ الشتاء الحكومية.

وأشارت إلى أن الدوام سيبدأ في المدارس الساعة الثامنة صباحاً وفق جدول بواقع خمس حصص لكل من الفترتين الصباحية والمسائية حسب الجدول المرفق وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير 2022.

وقالت: "يترك للجان الطوارئ في المديريات اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مدرسة أو مجموعة مدارس حال اقتضى الأمر ذلك في أي من مديريات التعليم".

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