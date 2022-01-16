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جهود حكومية متواصلة لمواجهة المنخفض والتشريعي يُشيد بها

16 كانون ثاني / يناير 2022 05:40

جانب من أعمال الدفاع المدني أثناء المنخفض
جانب من أعمال الدفاع المدني أثناء المنخفض

غزة – الرأي:

تواصل الطواقم الحكومية في قطاع غزة أعمالها لمواجهة آثار المنخفض الجوي الذي تتأثر به المنطقة منذ أيام، مستخدمة كافة الإمكانيات المتوفرة رغم ضعفها وقلتها.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني رائد الدهشان، أنه منذ بداية المنخفض كانت طواقم الجهاز تجوب شوارع القطاع من الشمال إلى الجنوب للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

ولفت "الدهشان" في تصريحه لوكالة الرأي اليوم الأحد، أن عدد المهام التي نفذها الدفاع المدني منذ بداية المنخفض بلغت حتى الآن 152 مهمة، مؤكداً أنه تم تلبية كافة نداءات الإغاثة التي وردت عبر الرقم المجاني 102.

وبين أن عناصر الدفاع المدني نفذوا عمليات شفط مياه من المنازل وتطاير ألواح الصفيح جراء شدة الرياح، إضافة لسقوط خزانات مياه، وإخراج سيارات عالقة، فيما سيطرت على 9 حرائق.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت أنهم بدأوا من خلال المديريات في المحافظات وبالتعاون مع لجان الطوارئ بمساعدة الأسر المتضررة جراء المنخفض.

وأشارت "الكحلوت" في حديثها لوكالة الرأي، إلى أنه تم حصر كافة الأسر المتضررة بالتعاون مع اللجان المحلية والدولية وجرى تزويدها بأغطية وفرشات وطرود صحية وغذائية ونايلون.

من جانبه، أشاد النائب في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية، بجهود الحكومة والبلديات في مواجهة آثار المنخفض الجوي على مدار الأيام الماضية.

ونوه "أبو حلبية" في تصريح للرأي، أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة مقدره وتساهم في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مبيناً أن التشريعي يتابع ويقيم الأداء على مدار الساعة.

 

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