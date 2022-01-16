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"الدعليس": طواقم البلدية والحكومة رفعوا رؤوسنا عالياً

16 كانون ثاني / يناير 2022 07:03

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غزة – الرأي:

ثمن رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، الدور الكبير الذي تقوم به طواقم البلديات والحكومة في مواجهة آثار المنخفض الجوي.

وأكد "الدعليس" في اتصال هاتفي مع طواقم البلدية بتنظيم من المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، أن تلك الطواقم تستحق التكريم باعتبارها تكرم فلسطين عبر جهودها لخدمة الأهالي.

وقال مخاطباً إياهم: "لقد رفعتم رؤوسنا عالياً أمام العالم من خلال المشاهد التي تُظهر تضحيتكم في مواجهة آثار المنخفض وخدمة الأهالي عبر القيام بواجباتكم بكل اقتدار".

وأضاف "نقدر عمل البلديات والطواقم الحكومية في مناطق تعرضت لدمار كبير جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، ونأمل أن يستمروا في مساندة شعبهم، وندعو الله أن يجنبنا الكوارث".

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