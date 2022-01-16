بلديات غزة تواجه آثار العدوان والمنخفض بمقدرات متواضعة

غزة – الرأي:

أكد مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة زهدي الغريز، أن البلديات تعمل بكل طاقتها لمواجهة آثار المنخفض بواسطة آليات وبنية تحتية متهالكة جراء استمرار الحصار.

وبين "الغريز" في تصريحات لوكالة الرأي اليوم الأحد، أن الطواقم تجتهد في عملها رغم قلة الإمكانيات من أجل الحفاظ على أرواح الأهالي في مختلف المحافظات.

بدوره، بين رئيس لجنة الطوارئ في بلدة غزة مصطفى قزعاط، أن البنية التحتية تأثرت بشكل كبير عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث تدمرت خطوط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وقال "قزعاط" في حديثه لرأي: "إن عمل البلدية هو عمل إنساني في الدرجة الأولى ولا بد تسريع إعمار البنية التحتية في ظل الكثافة السكانية الكبيرة".

من جانبه، شدد مستشار لجنة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز، أن المضخات في بركة الشيخ رضوان تعمل على مدار الساعة بقوة تفريغ تبلغ 5 آلاف متر مكعب في الساعة.

وأضاف "الطواقم تعمل بكل طاقتها بدع من لجنة الطوارئ، وندعو المواطنين للتعاون مع البلديات عبر عدم إلقاء القمامة بشكل عشوائي حتى لا تتسبب في إغلاق عبارات التصريف"