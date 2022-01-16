وكالة الرأي الفلسطينية جهود حكومية متواصلة لمواجهة المنخفض والتشريعي يُشيد بها وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تستنفر الفرق التطوعية لمواجهة المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية البلدية تطلق تحذيراً هاماً للأهالي القاطنين قرب وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تقرر استئناف الدراسة في كافة المدارس ورياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة في الأوقاف تنظم حملة لتغطية أسقف المنازل المتهالكة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة في باريس في فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يناشد العالم بضرورة إدخال المعدات اللازمة لعمله وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية طواقم البلديات تواصل العمل منذ أيام للتخلص من مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية الاعلام الحكومي يكرم الموظف مأمون الشوا لدوره الإنساني
أخبار » الأخبار الحكومية

بلديات غزة تواجه آثار العدوان والمنخفض بمقدرات متواضعة

16 كانون ثاني / يناير 2022 08:05

طواقم الدفاع المدني خلال عملها أثناء المنحفض
طواقم الدفاع المدني خلال عملها أثناء المنحفض

غزة – الرأي:

أكد مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة زهدي الغريز، أن البلديات تعمل بكل طاقتها لمواجهة آثار المنخفض بواسطة آليات وبنية تحتية متهالكة جراء استمرار الحصار.

وبين "الغريز" في تصريحات لوكالة الرأي اليوم الأحد، أن الطواقم تجتهد في عملها رغم قلة الإمكانيات من أجل الحفاظ على أرواح الأهالي في مختلف المحافظات.

بدوره، بين رئيس لجنة الطوارئ في بلدة غزة مصطفى قزعاط، أن البنية التحتية تأثرت بشكل كبير عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث تدمرت خطوط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وقال "قزعاط" في حديثه لرأي: "إن عمل البلدية هو عمل إنساني في الدرجة الأولى ولا بد تسريع إعمار البنية التحتية في ظل الكثافة السكانية الكبيرة".

من جانبه، شدد مستشار لجنة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز، أن المضخات في بركة الشيخ رضوان تعمل على مدار الساعة بقوة تفريغ تبلغ 5 آلاف متر مكعب في الساعة.

وأضاف "الطواقم تعمل بكل طاقتها بدع من لجنة الطوارئ، وندعو المواطنين للتعاون مع البلديات عبر عدم إلقاء القمامة بشكل عشوائي حتى لا تتسبب في إغلاق عبارات التصريف"

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟