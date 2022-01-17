صلاح يجدد آمال "الفراعنة" بالتأهل الى ثمن النهائي

جدد منتخب مصر آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على منتخب غينيا بيساو 1/صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

وكان المنتخب المصري خسر في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره السوداني سلبيا في الجولة الأولى.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات مع منتخب السودان فيما يلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث كشر المنتخب المصري عن أنيابه الهجومية في الدقيقة الثانية عندما سدد محمد صلاح كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر لجوناس مينديس حارس غينيا بيساو.

ورد منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 11 عندما سدد فالي كاندي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى منتخب غينيا بيساو بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع منتخب غينيا بيساو لوسط ملعبه واعتمد على الهجمات المرتدة.

وأهدر المنتخب المصري فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18 عندما لعب محمد صلاح كرة خلف المدافعين استلمها عمر مرموش داخل منطقة الجزاء ومررها إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة أرضية قوية لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

واستمرت سيطرة المنتخب المصري على مجريات اللقاء وسط تراجع من لاعبي منتخب غينيا بيساو لوسط ملعبهم، وتوالت المحاولات الهجومية على مرمى منتخب غينيا بيساو، لكن لاعبو المنتخب المصري فشلوا في استغلالها.

ولم يكن هناك تواجد هجومي يذكر لمنتخب غينيا بيساو في ظل الضغط المستمر من لاعبي المنتخب المصري، ورغم هذه السيطرة شبه المطلقة إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 43 والتي شهدت تسديدة قوية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء حولها الحارس مينديس بصعوبة إلى ركلة ركنية لتلعب بشكل قصير وبعد سلسلة من التمريرات وصلت الكرة إلى صلاح داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي غينيا بيساو قبل أن يبعدها الحارس لركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين المنتخبين.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى منتخب غينيا بيساو عن حذره الدفاعي قليلا وبادر بشن هجمات على مرمى المنتخب المصري، الذي اضطر للتراجع قليلا لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي المنافس.

ومع ذلك، فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 69 والتي شهدت تسجيل المنتخب المصري لهدف التقدم عندما لعب عمرو السولية كرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد صلاح بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته بحثا عن تسجيل هدف ثان، فيما تراجع منتخب غينيا بيساو لوسط ملعبه.

وفي الدقيقة 75 كاد المنتخب المصري أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر عمر كمال كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس مينديس.

وفي الدقيقة 81 جاءت أولى فرص منتخب غينيا بيساو عندما سدد جورجينيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي حارس المنتخب المصري تصدى لها بثبات.

وألغى الحكم هدفا لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 82 عندما راوغ ماما بالدي لاعب غينيا بيساو عمر كمال في الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية عانقت الشباك ولكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" وألغى الهدف بعدما تأكد الحكم من أن بالدي قام بجذب عمر كمال قبل أن يدخل منطقة الجزاء وقبل تسديد الكرة.

وكاد ماما بالدي أن يسجل هدف التعادل لمنتخب غينيا بيساو في الوقت بدل الضائع من المباراة عندما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي تألق وتصدى لها، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.



نيجيريا: (3) - السودان: (1)

وتأهل المنتخب النيجيري إلى دور الـ16، عقب فوزه على المنتخب السوداني 3/1 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسجل أهداف المنتخب النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقة الثالثة وتايوو أونيي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وموسيس سيمون في الدقيقة 46، فيما سجل هدف المنتخب السوداني والي الدين خضر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على المنتخب المصري في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما توقف رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى.