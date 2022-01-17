مرسيليا يكتفي بالتعادل 1-1 مع 10 لاعبين من ليل

اكتفى أولمبيك مرسيليا بالتعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من ليل اليوم الأحد ليهدر فرصة الانضمام إلى نيس في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ومنح جنكيز أوندر نقطة لمرسيليا بعدما عادل النتيجة عقب تقدم سفين بوتمان لصالح ليل حامل اللقب، لكن فريق المدرب خورخي سامباولي فشل في استغلال تفوقه العددي بعد طرد بنجامين أندريه في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة بقي مرسيليا، الذي تتبقى له مباراة إضافية، في المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطتين خلف نيس و13 نقطة وراء باريس سان جيرمان المتصدر.

ويحتل ليل المركز العاشر ولديه 29 نقطة من 20 مباراة.

ويأتي ستاد رين رابعا برصيد 34 نقطة بعدما سحق عشرة لاعبين من بوردو 6-صفر في وقت سابق اليوم الأحد.

وفي استاد فيلودروم، تقدم ليل بعد 15 دقيقة عندما وضع بوتمان الكرة برأسه في المرمى بعدما أفلت من رقيبه وليام ساليبا.

وأخطأ ساليبا مرة أخرى بعد سبع دقائق لاحقة عندما سمح لبوراك يلماظ بتسديد الكرة بالرأس أيضا لكن محاولته أنقذها الحارس باو لوبيز ببراعة.

وقفز إيفو غربيتش حارس ليل ليبعد تسديدة ديميتري باييه من ركلة حرة بعدما استعاد مرسيليا أخيرا إيقاعه، وبينما زاد الفريق صاحب الأرض من ضغطه، حصل أندريه على الإنذار الثاني ليترك ليل بعشرة لاعبين.

لكن ليل صمد واعتقد أنه ضاعف النتيجة في بداية الشوط الثاني لكن هدف جوناتان بامبا أُلغي لوجود يلماظ في موقف تسلل.

ونجح مرسيليا أخيرا في إدراك التعادل قبل 15 دقيقة على النهاية عندما سدد أوندر كرة جميلة في المرمى بعد ركلة ركنية نفذها باييه.