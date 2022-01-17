السياحة تستأنف استقبال الرحلات المدرسية للمواقع الآثرية

غزة- الرأي

استأنفت وزارة السياحة والآثار استقبال الرحلات المدرسية التعليمية للمواقع الاثرية بغزة خاصة متحف قصر الباشا ومعالم البلدة القديمة ودير القديس هيلاريون.



وأكد الوكيل المساعد بالوزارة د محمد خلة السعى الدوؤب لتعزيز التوعية الآثرية المستدامة وتعريف الطلبة بشواهد حضارتهم ،و نتائج التنقيب والمقتنيات فى المواقع التاريخية التى تعزز الإنتماء للأرض والوطن والهوية والحضارة لفلسطين ، مبينا تنوع خدمة الإرشاد والمعرفة بشتي الوسائل حسب الفئات العمرية والمعرفية .



وأشار إلى أن "الوزارة تأمل من تنفيذ هذه الرحلات ربط السلوك الإيجابي تجاه المواقع السياحية والأثرية بالحس الوطني، وتغيير النمط التقليدي و توجيه الطلاب للشعور بالمسؤولية تجاه المواقع السياحية والأثرية، وارتباطهم بتاريخهم وتعريفهم بالمعالم الوطنية وكيفية المحافظة عليها.

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وأكد أن متحف قصر الباشا استقبل الأسبوع الماضي تسع مدارس تعليمية بما يزيد عن 2000 طالب فيما استقبل تل ام عامر 200 طالب بنفس الفترة الزمنية .

